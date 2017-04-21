Дочь Игоря Николаева от первого брака Юлия с самого детства занималась музыкой по примеру знаменитого папы: ездила с ним на гастроли, записывала песни и снимала клипы. Однако большую часть времени женщина проводила в Америке, где сейчас живет ее мама. Там она окончила музыкальную школу и там же впервые задумалась о том, чтобы сменить профессию. Так и случилось, Николаева всерьез занялась абсолютно противоположной сферой деятельности – медициной.

«Песни по-прежнему пишет, но уже как хобби. Теперь она получила специальность фармацевта и очень увлечена новой профессией. Недавно выдержала нереальный конкурс, ее взяли на работу в престижный госпиталь в Майами», — рассказал в одном из интервью Игорь.

Затем Юлия поступила в один из самых престижных ВУЗов Америки — Nova Southeastern University, который, как сообщил пару часов назад ее папа, с успехом окончила.

«ГОРЖУСЬ! Сложнейший экзамен сдан, и моя дочка @julianikolaevaofficial наконец-то выпускница Nova Southeastern University! Дочь, ты молодец, это было непросто, но ты смогла! Всё будет хорошо!», — подписал фото гордый отец.

Стоит отметить, что Игорь и Юля очень близки. Женщина часто публикует снимки с папой и отправляет ему трогательные послания, в которых пишет, как сильно любит его, и благодарит за доброту и заботу.

«Папа! Спасибо, что вдохновляешь меня к жизни, даешь мне любовь, прощаешь меня, спасибо за ласку, доброту и заботу! Ты лучший!».

Фото: instagram, east news