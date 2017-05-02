Рождение очаровательной малышки стало долгожданным событием в семье Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой. Они поженились в сентябре 2010 года, но лишь через пять лет после этого стали родителями. Счастливый отец сам выбирает носочки и туфельки для своей крохи, а разлука с полуторагодовалой Вероникой стала для него настоящим испытанием.

На днях Юля с дочкой отправились в Санкт-Петербург снимать клип. Уже сегодня в Instagram главы семейства появился трогательный видеоролик, на котором Вероничка возит игрушечную коляску по дому. «Мои уехали на съемки в Питер, а я что-то заскучал... Приезжайте уже скорее!..», — обратился он к своим девочкам.

Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)Май 1 2017 в 11:18 PDT

«Мне не нужно ни афиш, ни цветов», — слова проникновенной песни Аллы Борисовны Пугачевой «Прости, поверь» иллюстрируют состояние музыканта.

Накануне отъезда Юлии и Вероники в Санкт-Петербург отец подарил ребенку невероятное количество модной весенней обуви, отмечают СМИ. Юная модница сложила все это добро в коляску, чтобы «ничего не потерялось и не пропало».

Судя по соцсетям молодой мамы, они с дочкой отлично проводят время:

Мы снова вместе работа над клипом!!! с @ivandtv #режиссёриванкриворучко #клип #задоченьку #питер Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika) Май 2 2017 в 4:55 PDT

Фото: instagram.com