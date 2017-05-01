Вчера вечером в банкетном зале Кремля за богато сервированными и украшенными золотыми ананасами столами собрались почти все звезды шоу-бизнеса. Праздновали юбилей Филиппа Киркорова. Гости поздравляли друга и с удовольствием делились подробностями торжества.
Мартин и Алла-Виктория Киркоровы, Алла Пугачева с Максимом Галкиным, Лайма Вайкуле, Дима Билан с таинственной спутницей, Кристина Орбакайте, Дмитрий Песков и Татьяна Навка, Александр Буйнов и Алина Редель, Сергей Мазаев, Любовь Успенская, Юлия Николаева, Галина Юдашкина, Инна Маликова, Владимир Винокур, Тимати — это далеко не полный список родных и друзей артиста, посетивших вечеринку. «Филипп устроил прекрасный праздник. Были действительно все. Повидались даже с теми, с кем вообще тысячу лет не встречались», — восхитилась Валерия.
Артист продумал все до мелочей, и даже приглашения на праздник были необычными:
Для фуршета, который предшествовал застолью, было заказано полторы тысячи устриц и десятки литров шампанского.
Праздничный торт весил 300 килограммов и все детали были съедобными:
Этот вечер ознаменовался множеством сюрпризов:
Но самый главный подарок Киркоров получил от детей:
Гости были в восторге от шоу Короля российской эстрады, которое предшествовало торжеству:
Фото: instagram.com
Лгуны, первая картина прикрыта дочкой, наверное это мать детей. Вся его жизнь искусственная и лживая.Только и ждёт подарков как голодный цыган.
А я потыкала на стрелочку и увидела что на картине изображен блондинистый ангел)))))))))))))))))))) скажете что мама умерла или была святым духом???)))
Как все эти мракобесы нам надоели, пропахшие алчностью гадостью ложью бахвальством , все их проклинают , потому что кроме мерзости ничего в них нет истинного настоящего подлинного искреннего..