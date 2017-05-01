Вчера вечером в банкетном зале Кремля за богато сервированными и украшенными золотыми ананасами столами собрались почти все звезды шоу-бизнеса. Праздновали юбилей Филиппа Киркорова. Гости поздравляли друга и с удовольствием делились подробностями торжества.

Мартин и Алла-Виктория Киркоровы, Алла Пугачева с Максимом Галкиным, Лайма Вайкуле, Дима Билан с таинственной спутницей, Кристина Орбакайте, Дмитрий Песков и Татьяна Навка, Александр Буйнов и Алина Редель, Сергей Мазаев, Любовь Успенская, Юлия Николаева, Галина Юдашкина, Инна Маликова, Владимир Винокур, Тимати — это далеко не полный список родных и друзей артиста, посетивших вечеринку. «Филипп устроил прекрасный праздник. Были действительно все. Повидались даже с теми, с кем вообще тысячу лет не встречались», — восхитилась Валерия.

Артист продумал все до мелочей, и даже приглашения на праздник были необычными:

Публикация от MAIRKA IRINA (@mairka_ira)Апр 30 2017 в 8:57 PDT

Для фуршета, который предшествовал застолью, было заказано полторы тысячи устриц и десятки литров шампанского.

Праздничный торт весил 300 килограммов и все детали были съедобными:

Публикация от POLINA DIBROVA (@polinadibrova)Апр 30 2017 в 5:00 PDT

Этот вечер ознаменовался множеством сюрпризов:

Публикация от Evelina Bledans (@bledans)Апр 30 2017 в 4:29 PDT

Поздравляю @fkirkorov с заслуженной наградой! Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki) Апр 30 2017 в 3:32 PDT

Но самый главный подарок Киркоров получил от детей:

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)Апр 30 2017 в 3:16 PDT

Гости были в восторге от шоу Короля российской эстрады, которое предшествовало торжеству:

Публикация от POLINA DIBROVA (@polinadibrova)Апр 30 2017 в 5:03 PDT

Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha)Апр 30 2017 в 2:54 PDT

Публикация от Певица Жасмин (@jasminshorofficial)Апр 30 2017 в 1:25 PDT

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov)Апр 30 2017 в 3:37 PDT

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial)Апр 30 2017 в 2:15 PDT

Фото: instagram.com