Сегодня Примадонна российской эстрады принимает поздравления с днем рождения. Одним из первых поздравил Аллу Пугачеву с 68-летием ее бывший супруг, Филипп Киркоров. В своем блоге он опубликовал нежное обращение и подборку редких фотографий звезды, которые можно просмотреть, пользуясь «стрелочками» справа и слева:

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)Апр 14 2017 в 2:04 PDT

«С Днем Рождения, Богиня! Будь счастлива!!», — написал он.

За 15 минут запись набрала почти 800 «лайков» и массу восторженных комментариев. «Филипп первый», «Ура! Филипп, вы точно первый!!! С днем рождения, наше ВСЕ», «С Днем Рождения, Любимая Аллочка», «Я думаю что она счастлива!!..... Очень счастлива!!!», «Дай счастья ей, а значит дай покоя...ЕЙ, той женщине, которая поет!!!», — пишут поклонники пары.

Присоединяемся к теплым словам. С днем рождения, Алла Борисовна!

Фото: instagram.com