Певица Алла Пугачева через две недели отметит 68-й день рождения. В ее жизни к этой дате многое поменялось: она вернулась на сцену и снова собирает полные залы. Вместе с этим она решила сменить имидж. Теперь Алла Борисовна будет носить молодежные яркие и блестящие вещи.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)Апр 1 2017 в 5:03 PDT

Фотографию «новой» Пугачевой опубликовал в своем блоге Филипп Киркоров. «Угадайте, как зовут эту fashion-girl?», — удивил поклонников певец.

Как оказалось, новый образ создал примадонне стилист Алишер. Оказывается, он давно уговаривал ее на этот смелый шаг. «Вот делаю для Борисовны веселенькие вещи для жизни, что бы секси-пекси выглядела, а она стесняется )) Еле уговорил сфоткаться в нем, да еще без грима. По мне так, Алла выглядит нереально !!! Я счастлив что Алла стала другой и потихоньку, но идет на эксперименты))», — прокомментировал он образ Пугачевой в своем Instagram.

Пользователи отреагировали неоднозначно. Кто-то был в восторге от нового костюма Аллы, а кто-то посчитал, что в ее возрасте это неуместно. А вы как думаете?

Фото: instagram.com, globallookpress.com, starface.ru