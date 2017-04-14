38-летняя Кэти Холмс и 49-летний Джейми Фокс больше не будут скрываться от прессы

Четыре года вокруг отношений Кэти Холмс и Джейми Фокса ходили слухи и сплетни, и все это время СМИ пытались найти подтверждение их романа. Так, в начале апреля, пару застали в Нью-Йорке за романтическом ужином. Информация сразу облетела все таблоиды, однако поклонники поставили под сомнения эту ситуацию.

Сегодня же стало известно, что влюбленные планируют официально объявить о своих отношениях. Об этом сообщил близкий друг пары изданию Us Weekly.

«Чтобы не было никаких доказательств их романа, пара ездила исключительно в автомобилях с тонированными стеклами. Кэти и Джейми пользовались только секретными задними лифтами. Они умело прятались, но Кейти устала играть в прятки.», - пишет Us Weekly.

Как оказалось, Холмс и Фокс не просто так скрывались все четыре года. Причиной тому стал брачный договор Кэти с бывшим мужем - Томом Курзом, согласно которому актриса была обязана не выставлять на показ личную жизнь целых 5 лет. Западные инсайдеры заявляют, что Холмс согласилась на это только потому, что хотела быстро получить развод.

Однако, по сообщениям источников, срок действия договора истекает в этом году, что позволит Кэти и Джейми обнародовать свой роман.

Фото: Global Look Press