Дженнифер Лопес и Алекс Родригес устроили романтические каникулы в Париже после слухов о его измене
Несколько дней назад Дженнифер Лопес и Алекс Родригес отправились в отпуск. Выбор влюбленных пал на Францию, откуда они делились красивыми кадрами со своими подписчиками.
Так, Лопес опубликовала ряд снимков, на которых показала, как они с Родригесом провели время в Париже: посетили Лувр, попробовали местную кухню и прогулялись по маленьким улочкам.
В отличие от Дженнифер, которая в подробностях описала пребывание во Франции, Родригес выложил в блог лишь одно совместное фото с любимой, однако сопроводил подпись к нему смайлом в виде сердца.
Weekend in Paris #thankfulandgrateful
Публикация от Alex Rodriguez (@arod)
Судя по фото, в отношениях пары царит идиллия, а ведь недавно в СМИ появилась информация об изменах Родригеса. Экс-возлюбленная Алекса Лорен Хантер шантажировала его перепиской интимного характера, требуя заплатить ей 600 тысяч долларов. Бейсболист от выплаты все же отказался, из-за чего Лорен в интервью National Enquirer заявила, что Алекс до сих пор пишет ей и предлагает созвониться по Face Time, а также описала в подробностях их интимную близость. Сам Алекс так и не прокомментировал эту ситуацию.
Фото: instagram.com