Дженнифер Лопес поделилась новыми фото с возлюбленным

Так, Лопес опубликовала ряд снимков, на которых показала, как они с Родригесом провели время в Париже: посетили Лувр, попробовали местную кухню и прогулялись по маленьким улочкам.

В отличие от Дженнифер, которая в подробностях описала пребывание во Франции, Родригес выложил в блог лишь одно совместное фото с любимой, однако сопроводил подпись к нему смайлом в виде сердца.

Судя по фото, в отношениях пары царит идиллия, а ведь недавно в СМИ появилась информация об изменах Родригеса. Экс-возлюбленная Алекса Лорен Хантер шантажировала его перепиской интимного характера, требуя заплатить ей 600 тысяч долларов. Бейсболист от выплаты все же отказался, из-за чего Лорен в интервью National Enquirer заявила, что Алекс до сих пор пишет ей и предлагает созвониться по Face Time, а также описала в подробностях их интимную близость. Сам Алекс так и не прокомментировал эту ситуацию.

Фото: instagram.com