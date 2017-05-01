О романе 47-летней актрисы Дженнифер Лопес и 41-летнего бейсболиста Алекса Родригеса стало известно около двух месяцев назад. Первое время влюбленные старались не афишировать свои отношения, периодически попадаясь под прицелы папарацци. В первых числах мая пара решила официально заявить себе, появившись на ежегодном балу Met Gala в Нью-Йорке. С тех пор Лопес открыто говорит о своем новом спутнике, отмечая, что они очень счастливы и просто хорошо проводят время вместе.

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) Май 1 2017 в 10:40 PDT

Но оказалось, все куда серьезнее - дело близится к свадьбе. Как пишет портал WMJ.ru со ссылкой на E!Online, если раньше Дженнифер рассматривала Алекса только как мимолетный роман, то сейчас ее мнение кардинально изменилось. Влюбленные уже готовы к тому, чтобы узаконить свои отношения, а самой Лопес уже не терпится получить предложение руки и сердца от Алекса.

Публикация от Alex Rodriguez (@arod) Май 1 2017 в 4:11 PDT

Сами же звезды пока не прокомментировали эту информацию, поэтому поклонникам остается только догадываться, чем же закончиться эта любовная история.

Фото: instagram.com, global look press.com