Дженнифер Лопес и Алекс Родригес начали встречаться несколько месяцев назад. С тех пор влюбленные постоянно проводят время вместе, они даже познакомили своих детей от предыдущих браков. Накануне же стало известно, что над счастьем пары нависла угроза. Оказалось, бывшая девушка Алекса Лорен Хантер шантажировала его перепиской интимного характера, требуя заплатить ей 600 тысяч долларов, а в случае отказа Родригеса обещала, что сообщения попадут в руки прессы.

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) Июн 4 2017 в 3:38 PDT

Бейсболист от выплаты все же отказался, из-за чего Лорен в интервью National Enquirer заявила, что Алекс до сих пор пишет ей и предлагает созвониться по Face Time, а также описала в подробностях их интимную близость, сообщает портал WMJ.ru.

«Он любит меня и хочет, чтобы я всегда носила каблуки и белье, а еще одевалась как школьница. Все вещи, которые я бы сделала с ним, я бы не стала делать ни с кем другим», — поделилась экс-возлюбленная спортсмена.

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) Май 22 2017 в 11:45 PDT

«Я не думаю, что она привлекает его в сексуальном плане. В постели с Джей Ло он, возможно, представляет меня. Она идиотка, если думает, что он будет ей верен!», — призналась Хантер.

Так ли это на самом деле, пока неизвестно, ведь комментариев со стороны ни Алекса, ни Дженнифер не поступало.

Фото: instagram.com, globallookpress.com