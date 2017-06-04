Несколько часов назад Дженнифер Лопес опубликовала в своем Instagram милое семейное фото, показав, что их отношения с Алексом Родригесом развиваются более чем стремительно. На снимке певица весело проводит время с возлюбленным и их детьми от предыдущих браков, купаясь в бассейне.

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) Июн 4 2017 в 3:38 PDT

«Счастливого воскресенья всем!», - подписала снимок Лопес.

Алекс же, в свою очередь, тоже поделился нежным кадром с любимой и пожелал подписчикам хороших выходных.

Публикация от Alex Rodriguez (@arod) Июн 4 2017 в 3:33 PDT

Напомним, что Лопес и Родригес начали встречаться три месяца назад. Тогда пару не раз замечали во время романтического ужина и совместных прогулок. Первого мая влюбленные решили официально заявить о своих отношениях, пройдясь по красной дорожке Met Gala, а еще спустя некоторое время в СМИ появилась информация, что Дженнифер и Алекс настроены серьезны и планируют связать себя узами брака.

Фото: instagram.com, eastnews.ru