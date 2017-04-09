Беременная Анна Седокова призналась, что она уже весит почти 80 кг и показала фото с животом. Анна Курникова опубликовала фотографию с отдыха.
Мадонна показала, как растут ее удочеренные двойняшки.
Наталья Подольская показала забавную семейную фотографию. Владимир Пресняков и маленький Артемий вымазались пеной для бритья. Возможно, эти забавные усы — ответ Юлии Проскуряковой?
Кэтрин Хейгл выложила забавную фотографию с сыном. Похвасталась малышом и Пинк.
Леонид Агутин прокомментировал «пьяную ссору» с женой в Ульяновске. О ней написали местные СМИ. Однако позже Анжелика Варум сказала, что все это была ложь. «Даю бесплатную наводку ульяновским СМИ. Да и федеральные могут не побрезговать. Комментировать фото можно так: "Анжелика Варум поддерживает пьяного мужа"», — написал он в блоге.
Максим Фадеев показал детскую фотографию. «Говорят, я похож на маму! Или не очень?)», — поинтересовался он у подписчиков. Дима Билан встретился с Сергеем Шнуровым. «Ну как бЭ -жизнь удалась », — считает певец.
Виктория Дайнеко выложила видео с репетиции в гримерке.
Ксения Собчак опубликовала новую фотографию с мужем. Она считает, что муж стал красивее нее. «Мой стал красивее меня на фотографиях . И не только. Начинаю нервничать:))) надо снять с него <костюм> и переодеть в кальсоны. Срочно», — подписала фотографию она.
Лолита Милявская сравнила Валерию с голливудской актрисой. «Кстати, Лера удивительно похожа на Николь Кидман! Или Кидман похожа на Леру!)) А мы с Иосифом на мультяшных героев!)))», — считает певица.
Анна Семенович спустилась в метро. «Нас не запугать и не сломить никому! Сегодня я спустилась в метро вместе с сотнями тысяч москвичей и петербуржцев. Жизнь продолжается, я не боюсь! Присоединяйтесь! Это наша история, я с детства люблю метро и чувствую себя в нем как рыба в воде», — написала она.
Фото: instagram.com