В эти выходные Елена Темникова похвасталась купальником, Мадонна показала новое видео с дочками, а Леонид Агутин ответил СМИ. Об этом и не только читайте в нашем дайджесте за выходные (8-9 апреля)

Беременная Анна Седокова призналась, что она уже весит почти 80 кг и показала фото с животом. Анна Курникова опубликовала фотографию с отдыха.

Мадонна показала, как растут ее удочеренные двойняшки.

Публикация от Madonna (@madonna)Апр 7 2017 в 5:29 PDT

Наталья Подольская показала забавную семейную фотографию. Владимир Пресняков и маленький Артемий вымазались пеной для бритья. Возможно, эти забавные усы — ответ Юлии Проскуряковой?

Кэтрин Хейгл выложила забавную фотографию с сыном. Похвасталась малышом и Пинк.

Леонид Агутин прокомментировал «пьяную ссору» с женой в Ульяновске. О ней написали местные СМИ. Однако позже Анжелика Варум сказала, что все это была ложь. «Даю бесплатную наводку ульяновским СМИ. Да и федеральные могут не побрезговать. Комментировать фото можно так: "Анжелика Варум поддерживает пьяного мужа"», — написал он в блоге.

Максим Фадеев показал детскую фотографию. «Говорят, я похож на маму! Или не очень?)», — поинтересовался он у подписчиков. Дима Билан встретился с Сергеем Шнуровым. «Ну как бЭ -жизнь удалась », — считает певец.

Виктория Дайнеко выложила видео с репетиции в гримерке.

Публикация от Victoria Daineko (@victoriadaineko)Апр 9 2017 в 3:48 PDT

Ксения Собчак опубликовала новую фотографию с мужем. Она считает, что муж стал красивее нее. «Мой стал красивее меня на фотографиях . И не только. Начинаю нервничать:))) надо снять с него <костюм> и переодеть в кальсоны. Срочно», — подписала фотографию она.

Лолита Милявская сравнила Валерию с голливудской актрисой. «Кстати, Лера удивительно похожа на Николь Кидман! Или Кидман похожа на Леру!)) А мы с Иосифом на мультяшных героев!)))», — считает певица.

Анна Семенович спустилась в метро. «Нас не запугать и не сломить никому! Сегодня я спустилась в метро вместе с сотнями тысяч москвичей и петербуржцев. Жизнь продолжается, я не боюсь! Присоединяйтесь! Это наша история, я с детства люблю метро и чувствую себя в нем как рыба в воде», — написала она.

Фото: instagram.com