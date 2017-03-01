Сегодня иностранные и российские СМИ сообщили, что 32-летняя певица Кэти Перри и 40-летний актер Орландо Блум расстались после года отношений. Чуть позже это подтвердили представители пары. Они подчеркнули, что пара распалась без скандалов, однако представители прессы уверены: повод для них был.

За 6 дней до того, как поставить точку в отношениях с Пэрри, Блум был замечен с другой девушкой. На фотографиях, сделанных папарацци и опубликованных на портале DailyMail, мужчина что-то шепчет на ушко миловидной брюнетке за бокалом белого вина в ночном клубе Tao, на посвященной премии «Оскар» вечеринке.

Журналисты выяснили личность загадочной незнакомки. Это — Эрин МакКабе, дочь Леса МакКабе, президента некоммерческой организации Global Green.

Какого рода отношения связывают пару на самом деле — пока загадка. Мы будем следить за развитием событий.

Сама же Кети на вечеринке журнала Vanity Fair в ночь «Оскара» веселилась с писателем Дереком Бласбергом, шеф-редактором Harper's Bazaar, и выглядела весьма беззаботной.

Напомним, что о романе Пэрри и Блума пресса сообщила в январе прошлого года, после того, как они вместе появились на вечеринке, посвященной обладателям премии «Золотой глобус». В марте они отправились в романтическое путешествие, тем самым подтвердив слухи. Инсайдеры утверждали, что Орландо успел познакомить Кэти со своим сыном Флинном, чьей мамой является Миранд Керр, и планировал создать с ней семью, но певица отказалась выходить замуж.

Фото: globallookpress.com