Сегодня в своем блоге популярная певица Анжелика Варум рассказала о болезни, которая чуть не поставила крест на ее гастролях, однако ей удалось с блеском выйти из положения. «Чебоксары, Ульяновск, Саранск, Йошкар-Ола, спасибо! Даже моя весенняя простуда не помешала мне получить удовольствие от встречи с вами!», — поблагодарила она своих поклонников и опубликовала фотографию, на которой она нежно обнимает мужа.

Одновременно с этой записью такой же снимок появился в блоге Леонида Агутина:

Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid)Апр 5 2017 в 8:07 PDT

Мужчина был более многословен: «Чебоксары, Ульяновск, Саранск, Йошкар-Ола, спасибо вам! К себе мы немного привыкли, а вот к вашим аплодисментам, улыбкам и и искреннему расположению привыкнуть невозможно. Каждый раз — это большая удача! Тем более, что поездка была довольно непростая. Анжелика болела, но справилась. Вышла на сцену и отработала весь маршрут просто героически. Едем домой. Есть пара дней перевести дух и вперед...».

Так Анжелика Варум и Леонид Агутин официально опровергли слухи, которые возникли из-за заминки, которая случилась перед концертом в Ульяновске. СМИ, ссылаясь на письма очевидцев, сообщили о серьезной ссоре между супругами. Те утверждали, что певица вышла из-за кулис с опозданием и выясняла отношения с мужем чуть ли не на сцене. Однако представители звездной пары объяснили, что задержка была связана со срочной частичной заменой репертуара — певице нельзя было напрягать связки.

Трудно представить, что эта пара действительно могла так некрасиво поссориться, ведь их социальные сети полны нежных совместных фотографий, а фанаты до сих пор чувствуют «химию» между артистами, которые вместе вот уже почти 20 лет. «Красивые, умные, талантливые!!!! Вы чудесная пара! Светлые оба! Здоровья Вам и счастья, продолжайте любить друг друга и радовать зрителей», «Какие же вы настоящие!!! Здоровские!!! Дай вам Бог здоровья, творческих задумок и замечательных идей! Счастья вам!!!», «Мы вас любим!! Я верю вам, вашим глазам, вашим песням!! А пресса... собака лает, караван идет!!! Желаю радости вашему дому!», — пишут они в комментариях.

Фото: instagram.com