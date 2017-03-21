Леонид Агутин и Анжелика Варум — одна из самых крепких и красивых пар российского шоу-бизнеса. На этой неделе они делятся фотографиями из поездки в Австралию, в которой певица сопровождает своего супруга, в чем-то жерствуя привычным комфортом ради него.

Влюбленные успели побывать в Мельбурне, посетить немноголюдные пляжи в 100 километрах от Сиднея и Австралийский парк рептилий в Сомерсби, совершить морскую поездку. И если последняя понравилась Леониду, то Анжелика осталась не в восторге: «Тихий океан сегодня был не совсем тихим. Утвердилась в мысли, что за водной стихией я, все-таки, предпочитаю наблюдать с берега».

Ей больше по душе необычные создания, населяющие этот материк: «Umina Beach. Очень хотелось познакомиться с персонажем, оставляющим "пузыри" на песке. Простояла у "входа", в надежде на аудиенцию, полчаса. Не соизволил».

Публикация от Анжелика Варум (@avarum)Мар 19 2017 в 7:45 PDT

Пара греется под теплыми лучами австралийского солнца в обществе вездесущих чаек, восхищаются изделиями местных мастеров в сувенирных лавках.

Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid)Мар 18 2017 в 12:40 PDT

Приятное влюбленные совмещают с полезным, давая концерты на радость публике.

Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid)Мар 18 2017 в 7:54 PDT

«Мы прилетели в Сидней 14го и все это время лил, шел, собирался, моросил дождь. Небо было серым, утро туманным, воздух влажным, а настроение смурным. Порадовал Мельбурн, но мы вернулись и пошли по лужам...) И вот сегодня, за три часа до концерта, вышло солнце! Как-будто сжалилось. Или просто ему за облаками не видно и не слышно ничего, а посмотреть тоже хочется», — поделился с ними музыкант.

Фото: instagram.com