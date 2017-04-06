Фанаты Ольги Бузовой, обиженные на Анастасию Костенко за то, что та увела мужа у их любимицы, предрекают ее новым отношениям скорый крах. Но красавица не верит в приметы. «Говорят, что любовь живет три года. Я так, кстати, не говорю», — написала невеста Дмитрия Тарасова в блоге.

Эти слова она посвятила подруге-фотографу, к которой она первым делом отправилась после возвращения с «Мисс Мира» и устроила съемки спустя 3 года и 1 месяц после первого знакомства. Модель опубликовала бекстейдж с фотосессии, в кадре представ нежной, невинной и соблазнительной.

Публикация от Anastasia KOSTENKO (@kostenko.94)Апр 5 2017 в 12:01 PDT

Возможность комментирования этой записи она ограничила. Вероятно из-за опасения, что фанаты одинокой телезвезды и здесь набросятся на нее с обвинениями. Девушка устала объяснять, что мужа она ни у кого не уводила, и что поклонникам Ольги следовало бы вспомнить, как в 2011 году та сама стала невестой футболиста.

«Летом 2011 года я проводил время в Москве, а команда была на сборах. Как-то вечером я пошел ужинать с друзьями, там и познакомились, и закрутилось…» — цитировал слова Дмитрия сайт Woman.ru на заре романа «тарабузиков». В момент этого знакомства Тарасов был женат на москвичке Оксане Пономаренко и воспитывал дочь Ангелину-Анну. Однако после пары месяцев встреч с Бузовой мужчина понял, что хочет быть только с ней, и подал на развод. Эта его любовь продлилась 5 лет. Сколько продлится новая — остается загадкой.

Фото: instagram.com