Меньше месяца назад стало известно, что у Дженнифер Лопес новые отношения. На этот раз 47-летняя певица выбрала 41-летнего бейсболиста Алекса Родригеса. Звезды не офишировали новый роман, но вчера после свидания их поймали папарацци.

В одном из ресторанов Нью-Йорка Лопес и Родригес провели свидание. На улице стояла плохая погода и шел дождь. Дженнифер вышла из дверей заведения и поняла, что сейчас промокнет. Но Алекс поспешил к ней. Он, как настоящий джентльмен, открыл зонт и спас ее от дождя. Пара выглядела довольно счастливой. Надеемся, их свидание прошло хорошо.

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)Мар 20 2017 в 7:26 PDT

И хотя Джей Ло рассказывала, что предпочитает мужчин помоложе, на этот раз разница в возрасте не столь велика. Родригес младше ее только на 6 лет. А вот с бывшим возлюбленным, Каспером Смартом, Лопес разделяли 18 лет. Их отношения складывались болезненно и в итоге привели к разрыву. С певцом Дрейком, роман с которым закончился долвольно быстро, разница в возрасте была 17 лет. Может, с мужчиной постарше у певицы наконец получится обрести семейное счастье.

Фото: instagram.com, globallookpress.com