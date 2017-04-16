О романе Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса стало известно совсем недавно. Позже фотографы застали их на романтическом свидании. Но пока никто не делал официальных заявлений для прессы и поклонников.

Зарубежным СМИ стало известно, что певица и спортсмен отправились в Доминиканскую Республику. Они прилетели не вместе. Лопес прибыла поздно вечером, с ней были ее дети. Она раздавала автографы фанатам, встречавших ее и фотографировалась с ним.

Как сообщает портал E!News, чуть позже и Алекс Родригес прилетел в Доминикану. ДжейЛо и ее новый возлюбленный отправились на курорт Каса-де-Кампо на 10 дней. Они арендовали частную виллу: в ней шесть спален, коллекция картин современного искусства и кухня, оборудованная по последнему слову техники. На территории большой бассейн и беседка с видом на Карибское море. На этом курорте отдыхали Бейонсе, Джей-Зи, Рианна, Дрейк и многие другое. Гостям придется выложить около 10 000 долларов за ночь, сообщает портал.

Как утверждают источники, близкие к паре, Лопес и Родригес уже официально называют друг друга девушкой и бойфрендом. «Она замечательная. Она одна из самых умных людей, которых я когда-либо встречал, и она потрясающая мать. Она любит простые вещи. Я имею в виду, она простой человек. И хорошая сестра и дочь», — цитирует Алекса западное издание.

Фото: instagram.com