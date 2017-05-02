О романе 47-летней певицы Дженнифер Лопес и 41-летнего бейсболиста Алекса Родригеса заговорили в начале марта. Их не раз замечали за совместным времяпрепровождением, однако на светских мероприятиях влюбленные не появлялись. Исключением стало ежегодное мероприятие Met Gala, где Лопес и Родригес впервые предстали перед публикой в качестве пары.

Перед тем, как прибыть на гала-вечер, певица опубликовала в своем Instagram совместное селфи с Алексом, подписав: «Я и мой красавец-мачо».

Следом за возлюбленной Родригес также выложил снимок в своем блоге: «Мы готовы».

На балу Дженнифер появилась в шикарном голубом платье от Valentino, дополнив образ нежными аксессуарами и накидкой в тон. По сравнению с предыдущим нарядом, которое Лопес надела на церемонию Billboard Latin Music Awards в Майями («голое» платье-сетку), этот образ казался просто ангельским. Повлияло ли на выбор платья присутствие возлюбленного, неизвестно, однако по фото сразу видно, что Дженнифер очень счастлива рядом с Алексом.

«Самая красивая пара», «Люблю вас, ребята», «Хорошая пара. Джей Ло, вы заслуживаете быть счастливой!», «Я так рада за вас!», «Самая лучшая пара на балу», — осыпали пару комплиментами поклонники.

Напомним, что у Родригеса и Лопес по двое детей от предыдущих браков. Бейсболист воспитывает двенадцатилетнюю Наташу и семилетнюю Эллу. У певицы растут девятилетние близнецы Эмма и Макс.

Фото: instagram, east news