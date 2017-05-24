В этом году на Каннском фестивале Виктория Боня успела уже не раз удивить поклонников своими выходами на красную дорожку, некоторые образы оказались не очень удачными, а другие же вызвали бурю положительных эмоций у пользователей Сети. Кажется, что модель всерьез решила покорить Запад не только присутствием на светских тусовках в эффектных нарядах, но и общением с голливудскими звездами, как например, с рэпером 50 Сent.

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) Май 24 2017 в 10:38 PDT

Накануне Виктория посетила закрытую вечеринку Philipp Plein, где появилась в черном бархатном мини-платье и жакетом в тон, дополнив образ ярким макияжем с черной помадой. «Наконец-то я воплотила свою мечту в реальность и примерила черную помаду. Как вам мой сегодняшний образ???», — поинтересовалась Боня у своих подписчиков, которые, в свою очередь, по достоинству оценили ее образ.

Но не только этим удивила она поклонников. В этот вечер Виктории удалось познакомиться с самым красивым преступником в мире Джереми Миксом, при этом не упустив возможности договориться с ним о записи интервью, чтобы рассказать его удивительную историю о пути к славе и всеобщему признанию.

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) Май 24 2017 в 3:46 PDT

«Девочки, ну и мальчики тоже, вы бы хотели, чтобы я записала с ним интервью для своего видеоблога?? Jeremy в жизни ещё красивее, чем на фото!

Его история уникальна, из преступника он превратился в настоящую звезду, после того, как полицейские Лос Анджелеса выложили его фото в интернет. Был осуждён за мелкую кражу и незаконное хранение оружия. После того, как Джереми Микс вышел на свободу, его ждали контракты с ведущими домами мод! Именно таким образом он попал и на сегодняшний показ», — заключила Боня.

Фото: instagram.com