Вместе с мировыми звездами по красной дорожке прошлись и российские знаменитости: олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, кинокритик Екатерина Мцитуридзе и светская львица Виктория Боня, наряд которой неустанно обсуждают пользователи Сети.

На торжественном открытии модель появилась в закрытом нежно-розовом платье с кружевом от ливанского дизайнера Джорджа Хобейка. Дополнить образ Боня решила атласным клатчем в тон и бриллиантовыми серьгами.

В своем блоге Виктория опубликовала несколько снимков с мероприятия и поинтересовалась у подписчиков понравился ли им наряд, а также попросила совета на счет выбора макияжа для следующего выхода.

Публикация от Victoria Bonya ♐️ (@victoriabonya) Май 17 2017 в 1:07 PDT

«Надеюсь, вам понравился выбор моего платья для открытия 70го Каннского кинофестиваля. А как вам идея чёрных губ для следующего выхода на красную дорожку?».

Как известно, пользователи Сети народ капризный и угодить им весьма сложно. Поэтому блогер услышала в свой адрес как лестные отзывы, так и поток негативной критики. Одни отметили, что в этом образе Боня похожа на принцессу Монако и похвалили ее за удачный выбор: «Такая элегантная!», «Какое платье! Ты великолепна», «Сказочная фея!!», «Настоящая принцесса Монако», «Принцесса бала». Другие же в свою очередь посчитали наряд слишком простым и сравнили Вику с монашкой: «Слишком тетя в этом платье и с этим хвостиком.», «Платье как будто с тобой сливается и прячет твою роскошную фигуру, не хватает контраста», «Выглядишь на лет 40», «Слишком закрытое платье, как монашка».

Сама же Боня на критику пока никак не отреагировала. Вероятно, ей совсем не до этого. Ведь пройтись по красной дорожке Каннского фестиваля было для нее заветной мечтой.

Публикация от Victoria Bonya ♐️ (@victoriabonya) Май 17 2017 в 4:18 PDT

«Когда-то это была моя мечта, которая сегодня превратилась в реальность. Помню картинку у себя на плакате желания, а ведь она сбылась», - откровенно поделилась Виктория.

А как вам такой образ светской львицы?

Фото: instagram.com, global look press.com