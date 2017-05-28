В рамках Каннского кинофестиваля состоялась премьера нового сезона культового сериала «Твин Пикс», перед которой традиционно по красной дорожке прошли знаменитости. Среди гостей мероприятия оказался 67-летний французский телеведущий Игорь Богданов, приехавший со своей гражданской супругой – 33-летней моделью Жюли Жардон.

Игорь и Гришка Богдановы — самые известные жертвы пластической хирургии. Некогда популярные французские телеведущие с русскими корнями сделали не один десяток операций и процедур в погоне за молодостью и красотой. Однако, сегодня братья выглядят ожившими персонажами из фильмов ужасов.

Фото: globallookpress.com