Пропустить одно из главных событий в мире кинематографа не смогла и актриса Светлана Ходченкова, которая прибыла во Дворец фестиваля в качестве посла французской марки L'Oreal Paris.

Известная не только на родине, но и за рубежом артистка привлекла к себе внимание общественности, пройдясь по ковровой дорожке в облегающем золотом платье без бретелек. Центральным элементом наряда стал эффектный шлейф в виде крупных оборок, напоминающий, как отметили многие поклонники, хвост русалки. Аккуратная прическа и элегантные аксессуары отлично дополнили образ.

#cannes2017 #lorealcannes #canniversary70 Публикация от Actress/official page (@svetlana_khodchenkova) Май 23 2017 в 9:12 PDT

Как водится, образ актрисы оценили не все пользователи Сети. Кто-то назвал его слишком простым и «дешевым», другие же сравнили Светлану с русалкой и отметили, что далеко не одежда красит человека: «Не платье красит человека...просто человек прекрасен...что бы она ни одела...», «Золотая рыбка», «На русалку похожа)», «Наверно единственная российская актриса, которую точно знают на Каннском фестивале», «Класное платье!!! И очень идет вам!».

А как вам наряд актрисы?

Фото: globallookpress.com, instagram.com