Лера Кудрявцева

Популярной телеведущей Лере Кудрявцевой 19 мая исполнилось 46 лет. С годами Лера выглядит только моложе. Многочисленные поклонники считают эту эффектную блондинку примером для подражания, а критики уверены, что секрет Кудрявцевой, для которой время будто застыло, прост — пластическая хирургия, благодаря которой ее лицо превратилось в маску. Говорят о ботоксе, филлерах, подтяжке лица, блефаропластике и увеличении груди.

Лера Кудрявцева не скрывает, что к пластической хирургии относится положительно, так как она избавляет от комплексов неуверенных в себе людей. Вот только сама телеведушая, по ее словам, пока ничего такого с собой не делала: «В 20 лет у меня была масса комплексов. Но я тогда не могла себе позволить пластику. А вот в 43 года чувствую себя красивой и умной женщиной. Сейчас у меня нет каких-то комплексов. Я ощущаю себя самодостаточной личностью и пока не нуждаюсь в пластике. Мне это просто не нужно. Я с молодости ухаживаю за своей кожей, постоянно пользуюсь кремами, масками, тониками, регулярно хожу в салоны красоты. Думаю, что в будущем мне придется сделать себе подтяжку лица. Но пока я стараюсь об этом не задумываться».

Ким Кардашьян

Сестер Кардашьян часто критикуют за то, что они помешаны на своей внешности и пластических операциях. Больше всего публику интересуют трансформации средней из сестер, Ким Кардашьян. Если посмотреть на старые фотографии звезды реалити и сравнить их с Ким нынешней, разница очевидна. Но сама супруга рэпера Канье Уэста в подробности своего преображения вдаваться не любит.

Ким изменила форму носа и губ, эксперты подозревают, что не обошлось без увеличения груди и липосакции, но главной темой для обсуждения являются ее ягодицы впечатляющего размера. Недавно в Сеть попали фотографии Ким в бикини. Выяснилось, что без фотошопа ее попа выглядит совсем не так аппетитно. И снова в таблоидах начались публикации независимых расследований: вставляла Кардашьян импланты или нет, решила избавиться от них или попала в объективы папарации неподготовленной, в перерывах между опарациями, кто хирург и был ли он вообще. Сплошные тайны и загадки.

Алла Пугачева

Алла Борисовна в этом году отметила 68-ой день рождения. Выглядит певица гораздо моложе своих лет. Пугачева достаточно открыто говорит о том, что помогает ей держать себя в форме, называя в качестве главных помощников правильное питание, диеты и любящего мужчину рядом. Делала ли Примадонна пластические операции или нет, неизвестно, но подозрения у ее поклонников время от времени появляются.

Известный пластический хирург и кандидат медицинских наук Илья Кисляков недавно рассмотрел возможные операции Аллы Борисовны, заранее заявив, что не располагает инсайдерской информацией и с уважением относится к певице. Кисляков оценил снимки артистки разных лет и отметил, что, вероятно, она прибегала к процедуре фронтотемпорального лифтинга (уменьшение количества морщин в верхней части лица и приподнимание бровей), поскольку сейчас ее лоб выглядит «подозрительно гладким и высоким». Хирург также предположил, что не обошлось и без блефаропластики, которая позволяет скорректировать веки, а также без круговой подтяжки лица, включая шейно-подбородочную зону. Как сообщил доктор, после такой операции у человека остаются рубцы в ушной области, которые умело можно скрыть объемными прическами, которые, к слову, так любит певица.

Маша Распутина

Внешность Маши Распутиной начала меняться много лет назад. Новости о пластических операциях певицы появляются регулярно. Распутиной приписывают ринопластику, маммопластику, контурную пластику губ, коррекцию овала лица... Список далеко не полный.

Сама артистка комментирует слухи о своих многочисленных пластических операциях так: «Это происки завистников. Стоило мне зайти в студию "Первого канала" и поздравить людей с Новым годом, как на следующий день вышли статьи, что я вся в пластике! Это просто смешно! Каждая звезда и вообще красивая женщина должна за собой следить. Это естественно. А тем более в наше время, когда для этого есть все средства. На Западе артисты ухаживают за собой — и никто об этом не говорит. Но я хочу сказать, что уже очень давно даже к косметологу не ходила. У меня совершенно нет на это времени!».



Меган Фокс

Превратившаяся из симпатичной девчонки с довольно посредственной внешностью в роковую секс-бомбу с выраженными скулами, пухлыми губами, ювелирно-аккуратным носом и пышной грудью, Меган Фокс на все вопросы о пластических операция просто не отвечает. Что? Какой хирург? Какая пластика?

Кети Топурия

Солистка группы A’Studio скоректировала себе форму носа. Певица уверяет, что решилась на пластическую операцию ради здоровья и, в отличие от многих своих коллег, поклонницей пластики не является: «Я очень плохо дышала — носовая перегородка была искривлена. После первой операции кончик носа чуть-чуть опустился, а дышала я все равно очень плохо. Поэтому пришлось убирать еще и горбинку. <...> Многие мои коллеги злоупотребляли ботоксом, гиалуроновой кислотой и силиконом, но я не хотела бы озвучивать эти имена».

Белла Хадид

Дочь телеведущей и бывшей модели Иоланды Хадид и американского мультимиллионера палестинского происхождения Мохамеда Хадида с детства выходила с родителями в свет, так что фотографий с Беллой с лицом до пластики предостаточно. Меняться она начала лет с 15-16 и, исправив недостатки (поменяла форму носа и губ), стала одной из самых популярных молодых моделей. Хадид от архивных снимков не открещивается, но предпочитает их не обсуждать.

Фото: Global Look Press, Starface