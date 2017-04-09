Рустам Солнцев разместил у себя в блоге неопубликованные снимки шестилетней давности. Это интимная съемка с Викторией Боней, которая так и не была показана широкой аудитории. Шоумен вспомнил, что скучает по телеведущей, и считает, что эти фотографии напомнят ей о старых добрых временах.

Публикация от Рустам Солнцев (@solncevrustam_)Апр 8 2017 в 10:57 PDT

«Съемка была незапланированной, проходила ночью. Организаторы хотели снять нас с Викой полуобнаженными. Она на тот момент уже не была участницей проекта, а я еще жил в периметре. У Бони тогда никого не было – ни бойфренда, ни дочери, она жила одна. Организаторы процесса предложили нам пикантную фотосессию и мы согласились. Помню, что это было очень весело, и на протяжении всей съемки я думал, что мне очень не хватает Вики, такой веселой и искренней, именно на проекте. Я признался ей в чувствах, но она сказала, что, конечно, уже не вернется туда – мол, давай чаще встречаться за пределами телестройки», — цитирует Солнцева журнал «СтарХит».

По сломан Рустама, они с Викторией очень похожи и у него мало таких близких друзей, как она. «Надеюсь, она улыбнется, когда увидит эти фотографии, ведь у нее их нет – та съемка так и не была нигде опубликована, и фото Вике не отдали. Уже не помню, по какой причине… Пусть вспомнит, как весело нам было тогда, какими мы были беззаботными», — рассказал шоумен.

Он мечтает снова работать с Викторией. По его мнению, любой проект вместе с ними станет ярким и веселым. «Я знаю, что когда-нибудь наступит момент, что мы с Викой будем работать бок о бок – скорее всего, это будет какой-нибудь веселый и позитивный телевизионный проект. А еще добавлю, что мне очень жаль, что такие люди, как Вика, Степа, Алена, да и я, чего скромничать, не остались работать на проекте – например, телеведущими. Мне кажется, мы могли бы привнести в шоу много интересного. Возможно, конечно, это звучит несколько обидно для тех, кто сейчас работает над созданием проекта, но мне до этого, извините, нет никакого дела», — заключил Рустам.

Фото: instagram.com