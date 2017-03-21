Первый выпуск популярного реалити-шоу с участием Ольги Орловой уже отснят и выйдет в эфир в конце этой недели. Во время дебюта на знаменитой телестройке певице помогла бывшая участница и давняя ведущая проекта Ольга Бузова.

«На роль ведущей меня пригласили продюсеры «Дома-2». Мы пока записали только один выпуск, мне сложно ещё судить, но мне точно понравилось. Ребята не были удивлены моему приходу, они, наверное, подготовлены уже ко всему. Конечно, я знала, что такое «Дом-2», но теперь буду смотреть его ежедневно. Я пока не понимаю, как это всё будет строиться на площадке, но хочу сказать большое спасибо Ольге Бузовой за то, что не дала мне почувствовать себя лишней. Она меня всячески поддерживала, отчего мне было очень комфортно сниматься», — рассказала Ольга Орлова Лайфу.



Информацию о новом назначении подтвердил генеральный продюсер телепроекта Алексей Михайловский. При этом он отметил, что Ольга Бузова и Ксения Бородина остаются ведущими шоу.

Фото: Global Look Press, Instagram