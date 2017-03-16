Дочери Виктории Бони сегодня исполнилось пять лет. В честь праздника она показала подросшую малышку Анджелину и рассказала, что с нетерпением ждет в Лос-Анджелесе дочь, которая проводила время с папой Алексом Смерфитом:
«Мамина принцесса. В виде исключения, в честь Дня рождения Анджелины, ставлю это фото. 17-го марта мы отмечаем пятилетие. Моя крошка уже подлетает к Лос-Анджелесу... Не дождусь».
Напомним, недавно Виктория Боня рассталась с гражданским супругом, бизнесменом Алексом Смерфитом. Сейчас Виктория обосновалась в Лос-Анджелесе и уверяет, что в восторге от этого города.
Фото: Instagram