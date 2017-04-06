Сегодня днем российские СМИ обсуждали нового жениха Виктории Бони. Звезда сама опубликовала совместный снимок с красивым мужчиной, которого назвала своим новым парнем. Но ночью она взяла свои слова назад.

«Это была апрельская шутка. Но в который раз я убедилась, что никогда не стоит выставлять свои отношения на всеобщее обозрение! Личное должно оставаться личным! Я даже забыла, какое это приятное ощущение, когда хоть какая-то часть жизни остается только для себя», — написала Виктория.

«Кстати, парень-то свободный))», — добавила она и дала ссылку на его страницу.

Судя по информации в его блоге, Аллен Джеффри Бейер — юрист, специализирующийся на индустрии развлечений. Живет в Чикаго и Лос-Анджелесе, и как любой молодой мужчина любит отдыхать с друзьями и путешествовать. А еще он владеет оружием и просто обожает собак.

Публикация от Allen Jeffrey Beyer (@allenjbeyer)Мар 12 2017 в 4:12 PDT

Фото: instagram.com