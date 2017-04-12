Не имея стандартных «90-60-90», Анна Семенович все же сумела завоевать звание одной из самых сексуальных женщин российского шоу-бизнеса. Однако поддерживать аппетитные формы и при этом не располнеть стоит для артистки больших трудов. Раннее в своих интервью Анна рассказывала, что она активно занимается спортом и тщательно следит за своим питанием, исключив из рациона макароны, картофель и мучное.

Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich) Апр 12 2017 в 2:32 PDT

Как результат — женственные и округлые формы, которые Семенович неустанно демонстрирует поклонникам. Несколько часов назад певица опубликовала в своем блоге фото, где показала постройневшую и спортивную фигуру. Пост Анна сопроводила напутственным письмом, посоветовав поклонникам «идти за своим сердцем».

Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich) Май 19 2017 в 1:26 PDT

«Все в этой Жизни имеет причино-следственную связь! Только мы в ответе, за ситуации в нашей судьбе. Люди обладают высшим сознанием и всегда знают чего хотят, имеют свободу выбора в каждом поступке и последствия не заставят себя ждать. Идите за своим сердцем , оно точно знает, что для вас лучше. Вообще, всем веселой пятницы, надеюсь без тяжелых последствий в субботу».

В комментариях под снимком пользователи Сети отметили, что Семенович выглядит роскошно, в отличие от «модных худых девушек», ей есть чем гордиться: «Ты шикарна и неотразима», «Какая вы красивая,Аня!..Не то что модные, худые швабры,смотреть не на что..», « Семенович Анна это не стареющая красота и идеал женского совершенства», «На фото такая худенькая», «Спортивная».

Фото: instagram.com