Две недели назад 37-летняя певица Анна Семенович рассказала подписчикам, что ее фото использует западный эротический сайт в целях рекламы. Сама артистка согласия на это не давала и обратилась к поклонникам с просьбой помочь найти этих мошенников.

Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich) Мар 28 2017 в 9:37 PDT

«Информация к предыдущему видеообращению , кто из вас видел этот сайт? Присылайте всю информацию мне на почту, адрес в профиле. Давайте вместе будем бороться за справедливость и мое имя. Я очень надеюсь на вашу поддержку.», - написала Семенович.

Сейчас Анна хочет восстановить справделивость и намеренна подать в суд на обидчиков.

«Сказать, что я в шоке, не сказать ничего,. Мне неприятно, я не давала этому сайту разрешения раскручиваться при помощи моих фото! Из-за этой жуткой ситуации мне теперь пишут друзья со всего света, кидают ссылку на сайт – мол, Аня, ты видела, что творится?» – поделилась Семенович со «СтарХитом».

Оскорбленная певица попросила звездного адвоката Сергея Жорина помочь ей в этом деле. Юрист объяснил, что согласно законодательству РФ сайт можно осудить по статье №152.1 Гражданского кодекса «Охрана изображения гражданина», в соответствии с которой запрещается использование фото человека без его согласия.

Кроме того, Жорин завил, что Анна имеет право предентовать на возмещение морального ущерба и удаление изображения.

«Суд обяжет владельца ресурса отчитаться о количестве просмотров сайта и, если оно исчисляется сотнями тысяч, потребовать соответствующую сумму. Если сайт посмотрели, например, 50 тысяч человек, Анна вполне может рассчитывать на выплату в 50 миллионов рублей», - заключил Серегей.



Судебное разбирательство планируют начать уже со следующей недели, и артитска готова идти до конца.

«Я буду до последнего отстаивать свою честь, чтобы другим неповадно было незаконно использовать чужие фотографии», – прокомментировала певица.

Фото: Instagram