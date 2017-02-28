Сегодня Наталья Водянова празднует свой 35-й день рождения. Несмотря на плотный рабочий график и многодетность (пятый ребенок модели появился на свет 4 июня 2016 года), она выглядит едва ли не ровесницей своего старшего сына. Секреты своей красоты Наташа не скрывает.

Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova)Фев 11 2017 в 2:33 PST

В интервью NY Times она рассказывала, что самыми главными этапами ухода за кожей считает очищение и увлажнение, причем предпочтение она отдает аптечным маркам. Ее слабым местом является очень чувствительная кожа вокруг глаз, специальный крем для этой зоны она выбирает посе консультаций с дерматологом.

Особый секрет постоянно занятой модели — в ночных масках. «Это настоящее спасение для меня. Я просто наношу маску, ложусь спать и больше ни о чем не думаю», — признавалась она.

Более 10 лет звезда следует диете по группе крови. При четвертой группе она ест и мясо, и рыбу, и углеводы — просто следит за количеством. Любимый спорт Натальи, помимо йоги и пилатеса — джазовые и современные танцы. Они развивают пластику, а плечи и руки при этом остаются женственными.

Мы воспользовались сайтом in20years и посмотрели, как Наташа будет выглядеть через 20 лет, если откажется от всех особенных привычек и будет вести образ жизни среднестатистической женщины.

Фото: globallookpress.com, instagram.com