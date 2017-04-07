Несколько недель назад Мария Максакова потеряла мужа Дениса Вороненкова. Трагедия произошла в Киеве, где сейчас находится сама оперная певица с сыном Иваном. Остальные дети артистки: Илья и Людмила остались в России. Однако Максакова не спешит увидеть детей, а на предложение вернуться на родину ничего не ответила. Вероятно, Мария до сих не может оправиться от гибели супруга.

Покинуть Киев Мария не решилась даже ради дня рождения своей дочери Люси, который прошел 2-го апреля. Праздник девочка встретила без мамы, но в кругу семьи. Об этом стало известно от племянницы Марии – Анны, которая опубликовала фото на своей Instagram-странице.

«Моя маленькая, любимая принцесса, ты уже такая взрослая стала, будь счастлива! Мы все тебя очень любим! Я всегда рядом.», - подписала фото девушка.

Напомним, что Мария и Денис уехали в Киев в прошлом году, после обвинений Вороненкова в мошенничестве. А в конце марта общественность узнала, что теперь уже вдова, ждет четверого ребенка.

Фото: Instagram, East News