Фанаты Аллы Пугачевой ликуют: сегодня их любимица опубликовала новое селфи — с неправильным балансом белого, не слишком четкое, зато подчеркивающее природную красоту глаз певицы. Причем выложила она один и тот же снимок дважды, а затем, вероятно, отложила телефон и вряд ли читает комментарии.

В комментариях разразилась очередная баталия. Одни восхищаются молодостью и красотой звезды, другие — сравнивают ее с Олегом Поповым.

Но, если абстрагироваться от внешности, сам факт того, что 67-летняя Примадонна ведет Instagram, невероятно умиляет. Она публикует в нем не только свои селфи, которые время от времени получаются даже вполне хужожественными, но и снимки своих детей. В объективе любящей мамы они выглядят сущими ангелочками, даже когда шалят.

Также Алла Борисовна восхищается талантами и красотой своих наследников:

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)Янв 23 2017 в 1:59 PST

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)Янв 28 2017 в 5:22 PST

В том, что эта страница настоящая, сомневаться не приходится: Алла Блорисовна в свое время сама подтвердила это в переписке с Юлией Проскуряковой.

Фото: starface.ru, instagram.com