Марина Юдашкина опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует с Аллой Пугачевой. Поклонники певицы только недавно обсуждали ее выступление, во время которого артистка обнажила плечи и грудь без нижнего белья. Не успели они опомниться, как Алла Борисовна наносит очередной удар.

На новой фотографии Пугачева широко улыбается, сидя в кресле в черном брючном костюме и белоснежной блузке. Певица свежа, весела и молода! Трудно поверить, что в апреле ей исполнится 68 лет.

На празднике у друзей!с @allaprimadonna Публикация от marinayudashkina (@marinayudashkina) Мар 1 2017 в 11:21 PST

Поклонники, как и мы, в восторге: «Девочки)))», «Восхитительны», «Приятно смотреть на самодостаточных женщин....респект вам, вы этого заслуживаете», «Какая она классная».

Фото: Instagram