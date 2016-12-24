Алла Борисовна в этом году отметила 68-ой день рождения. Однако выглядит Примадонна гораздо моложе своих лет. Она достаточно открыто говорит о том, что помогает ей держать себя в форме, называя в качестве главных помощников правильное питание, диеты и любящего мужчину рядом.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Фев 14 2017 в 7:01 PST

Этим Примадонна не ограничилась. Известный пластический хирург и кандидат медицинских наук Илья Кисляков рассказал, что кроется за неувядающей красотой артистки. В разговоре с порталом Dni.ru врач рассмотрел возможные операции Аллы Борисовны, заранее заявив, что не располагает инсайдерской информацией и с уважением относится к певице.

Кисляков оценил снимки артистки разных лет, особенно последних и отметил, что, вероятно, Пугачева прибегала к процедуре фронтотемпорального лифтинга (уменьшение количества морщин в верхней части лица и приподнимание бровей), поскольку сейчас ее лоб выглядит «подозрительно гладким и высоким». Хирург также предположил, что не обошлось и без блефаропластики, которая позволяет скорректировать веки, а также без круговой подтяжки лица, включая шейно-подбородочную зону. Как сообщил доктор, после такой операции у человека остаются рубцы в ушной области, которые умело можно скрыть объемными прическами, которые, к слову, так любит Примадонна.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Дек 23 2016 в 9:57 PST

По словам Кислякова, возможно артистка прибегала и к филлерам, позволяющие скорректировать скулы, а также к лифтингу средней зоны лица, дабы устранить провисания. Это лишь малая часть тех хитростей, к которым прибегает он и его коллеги, чтобы помогать звездам оставаться молодыми и радовать всех своим творчеством.

«Хочется отметить, что Алла Борисовна прекрасно выглядит в свои годы и многократно доказывает всем, что возраст красоте – не помеха. Она словно повернула время вспять, и в этом заслуга не только специалистов красоты.», - заключил Кисляков.

Фото: instagram.com