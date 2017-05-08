32-летняя Елена Темникова осенью прошлого года стала бренд-амбассадором фирмы Calzedonia. С тех пор в Instagram певицы с завидным постоянством появляются фото, где звезда во всей красе демонстрирует роскошное тело в ярких купальниках.

Свой выбор в пользу Темниковой руководство компании объяснило тем, что она настоящий профессионал и, к тому же, у нее очень много фанатов, которые неустанно выражают ей свою любовь. Это действительно так. Сегодня Лена опубликовала в своем блоге очередное фото в бикини, чем вызвала жаркие споры между подписчиками. Среди многочисленных комплиментов, нашлись и те, кто выразил свое недовольство фигурой артистки. Одни отметили, по их мнению, слишком маленькую грудь, другие же указали на то, что после кормления ребенка бюст «падает» и уже не такой идеальный.

Публикация от Elena Temnikova / Темникова (@lenatemnikovaofficial) Май 8 2017 в 3:30 PDT

Однако все негативные высказывания быстро пресекли верные поклонники Лены: «Даже здесь нашлись тупоголовые курицы с вопросом: "где титьки?!"», «Какая разница какая грудь, лишь бы человек был замечательный и хороший, доброта и душевный», «У лены все прекрасно ! Мы так уже глаз заточили на эти груди, что не представляем особенно знаменитых людей без этого! У Елены все подтянуто и красиво», «Это на фотографии так получилось. Неважно какого размера, но у каждой девушки она есть, маленькая или нет, вас это волновать не должно, следите за своими размерами.».

Мы присоединяемся к фанатам Темниковой и считаем, что ее фигуре могут позавидовать многие девушки.

А как вам стройное тело артистки?

Фото: instagram.com