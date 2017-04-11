С тех пор, как популярная певица отправилась на отдых в ОАЭ, она не перестает радовать подписчиков своими сексуальными фото в бикини. Однако ограничиваться Instagram Елена не стала и снялась для обложки майского выпуска глянцевого журнала Glamour.

О своем участии в жаркой фотосессии Темникова рассказала постом в соцсети. На нем артистка во всей красе показала упругие ягодицы и стройную фигуру в купальнике. В подписи под снимком Елена написала об очередном конкурсе, который она устроила для своих преданных фанатов, и призвала их искать журнал с ее участием в продаже.

«Боже какая красота», «Мечта аж дрожжжж...пробежала», «Шикарная Ленка», «Купальник фигурка – восторг!», - оценили красоту певицы поклонники.

Фото: Instagram