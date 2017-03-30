Лена Темникова показала подпиcчикам фото, на котором она позирует в черном купальнике на шнуровке. Кадр получился очень эффектным: Лене удалось разом продемонстрировать почти все свои достоинства. Богатый духовный мир в том числе — только посмотрите на этот взгляд. Неудивительно, что поклонники уже поставили более ста тысяч лайков и продолжают писать комплименты.

На снимке Темникова демонстрирует купальник из новой коллекции Calzedonia. Лицом бренда в России Лена стала в ноябре прошлого года.

«Елена Темникова — идеальный выбор для бренда Calzedonia: она потрясающая женщина, очень заботливая мама, великолепная певица и суперпрофессиoнальный человек. Более того, у нее всегда позитивное настроение, а ее фанаты настолько многочисленны и любят ее, что подтверждают это. Елена Темникова будет с нами на протяжении следующих четырех сезонов, и мы уверены, что наш бренд, становясь ближе к Елене, станет сильнее на нашем любимом российском рынке», — заявили в руководстве компании.

Фото: Instagram