Российские певицы, чьи фигуры позволяют смело красоваться в бикини, не упускают возможности показать свое тело поклонникам. Ярким примером тому стали Глюкоза, Лена Темникова и Вера Брежнева. Несмотря на то, что все три артистки одинаково хороши и сексуальны, многие фанаты звезд с этим не согласятся. Так почему же кого-то из них считают образцом для подражания, а поведение кого-то разносят в пух прах?

Начнем с Елены Темниковой, которая по долгу службы обязана демонстрировать свои достоинства в откровенных нарядах и купальниках, ведь она является бренд-амбассадором компании Calzedonia. Чего не скажешь о Глюкозе и Вере Брежневой, которые по своей воле с завидным постоянством публикуют сексуальные фото, тем самым провоцируя поклонников.

Так, в конце марта Темникова продемонстрировала стройную фигуру и шикарные формы в черном купальнике на шнуровке в рамках рекламной кампании фирмы Calzedonia.

А чуть ранее фанаты наблюдали точно такой же наряд, но уже на Брежневой, которая позировала в нем на жарком пляже.

Вслед за ними и Глюкоза снялась в этом сексуальном купальнике для майского номера журнала Cosmopolitan, показав поклонникам свою пышную грудь и подтянутую фигуру, как пишет WMJ.ru.

«Моё лето можно считать открытым!», — подписала снимок Наталья.

В отличие от поклонников Темниковой и Брежневой, которые восхваляют не только их внешность, но и внутренний мир, подписчики Глюкозы уже устали от пристрастия артистки оголяться, за что и осуждают ее под хэштегом #ТЫЖЕМАТЬ.

«Мне обложка не нравится, затемнили лицо или переборщили с мейком...», «Не уважаю почему то я таких...», «Не понимаю,зачем женщине,имеющей всё,постоянно выставлять напоказ своё тело?».

А кого вы считаете самой сексуальной?

Фото: Instagram