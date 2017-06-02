Популярная певица Наталья Ионова посвящает много времени спорту и старается правильно питаться, чтобы дольше сохранять идеальные формы. Ее вдохновляет пример мамы — женщины, в которую до сих пор пылко влюблен отец певицы. Сегодня Наташа показала в блоге фото, на котором она запечатлена в облегающем тело серебристом трико, которое подчеркивает малейшие детали ее фигуры.

«Очень ценю в себе чувство уверенности. Иногда оно покидает меня. Но есть люди, которые умеют возвращать эту уверенность. И часто это вы и ваши комменты», — написала она.

Публикация от Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova)Июн 1 2017 в 10:34 PDT

«Наташа Вы красивая женщина и прекрасная жена и мама», «Идеальная женщина», «Красавица!!!!очень стильная», — поддержали ее поклонники.

В последнее время певица часто выбирает наряды цвета «металлик» — как для фотосессий и концертов, так и для выходов в свет. А вам нравится стиль 80-х?

Фото: instagram.com