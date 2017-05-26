Популярная певица Глюк'oZa (в миру — Наталья Ионова) часто говорит, что родители стали для нее примером во многих сферах жизни. До сих пор стройная мама прививала ей привычку ухаживать за собой Папа своим примером показывал, как настоящий мужчина должен относиться к супруге.

Сегодня маленькая дочь Наташи подошла к ней и украдкой шепнула на ушко, что видела, как целуются бабушка с дедушкой. «Целуются ладно, они себе татухи сделали на полруки, блэкстару и не снилось)) В знак любви))) и верности!! Есть ли абгрейд у ваших родителей? Есть Любовь? Или уже все-таки больше отношения родственников!?», — гордится Ионова.

Публикация от Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova)Май 26 2017 в 4:45 PDT

Родители Наташи провели вместе более 30 лет и пронесли свою любовь через непростые времена. «Жизнь крутила, ломала и оставляла не лучшие перспективы!! Разное у меня было дома, и далеко не всегда веселое!! Но я считала своим долгом вытянуть моих родных из этой трясины! Показать им, какой может быть жизнь! Хоть я тогда слабо сама себе это представляла! Но ощущала всем телом, что точно не такой! И вот я смотрю на эту парочку) Маман и папан! И не могу нарадоваться», — с нежностью пишет Наташа.

Подписчики восхитились, какие красивые, молодые и современные мама и папа у их любимицы.

На днях певица рассказала, что помогает ей безболезненно переживать семейные скандалы.

Фото: instagram.com