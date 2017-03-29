Певица в очередной раз продемонстрировала грудь в откровенном наряде. Глюкоза пришла на эфир передачи в прозрачной блузке и без нижнего белья. Наталья опубликовала Instagram фото, которое стало поводом для бурных обсуждений и споров ее подписчиков.

Подписчики звезды отмечают, что от певицы давно не слышно новых хитов, зато свое обнаженное тело она показывает регулярно. Фолловеры пишут, что Наталья и так прекрасна, и нет смысла демонстрировать обнаженные части тела, сообщает WMJ.

Фото: Instagram, Global Look Press