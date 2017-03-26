Наталья Ионова вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова в 2006 году. Сейчас они — одна из самых крепких пар в шоу бизнесе. Наталья рассказывала, что и возраст играет свою роль (муж старше ее на 13 лет). Но во многом ей просто повезло, считает она. В своем блоге она опубликовала фотографию с мужем во время романтического вечера. Певица рассуждала о семейных ценностях.

Публикация от Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova)Мар 25 2017 в 11:02 PDT

«Как заставить... вернее нет, неправильная формулировка - как желать приглашать тебя на свидание после 10 лет совместного брака?!) Честного говоря, пришла к мнению, что это во многом зависит от мужчины! Есть мужчины, которым хоть весь мир положи к ногам, оставайся сексуальной, успевай смотреть за домом, отвести детей в школу и бла-бла-бла, и они все равно будут гулять!! Это их стихия, поднятие самооценки и просто подтверждение, что они ещё ого-го-го! А есть такие, как у меня! Не знаю уж за что Бог даровал мне это счастье! Ему просто хорошо дома, хорошо со мной. И уж поверьте, у нас бывают разные моменты, и я бываю жуткой грымзой и мало романтичной! ))) Но мой просто такой! Все шумные компании ему интересны со мной, встречи с друзьями со мной - не важно, что ) а важно, что со мной!! И как же я это люблю в нем!! Это то качество, которым обладают либо те, кто только влюбился, либо кто что-то уже терял!! Вот сегодня у нас ужин на двоих и между нами свеча!», — написала Глюкоза.

Она добавила, что не понимает, как можно жить по-другому: «Смотрю на нескольких своих подруг и вижу, что девушки превратились в мазохисток. Им нравятся измены, стычки, борьба, слезы, депрессии. И как говорится, "Любовь в миноре". Неужели это приносит вам счастье???» — удивилась она.

В комментариях подписчики рассказывали свои истории. Также они отметили, что не только Наталье повезло с мужем, но и Александру с женой.

Фото: instagram.com