Миниатюрную красотку Еву Лонгорию знают и любят едва ли не все любительницы сериалов. Именно она сыграла Габриэль Солис в телесериале «Отчаянные домохозяйки». Однако сама Ева не старается быть такой идеальной как ее героиня: совсем недавно она сделала неожиданное признание.

Ева рассказала, как трудно ей было справиться с ранней сединой. «Я полностью поседела в 18 лет. У меня нет ни одного нормального волоска... Это наследственность от мамы», — сообщила она в эфире одной из передач. Впрочем, женщине успешно удается скрывать это.

Хотелось бы звезде забыть и ошибки в макияже, которые до сих пор обсуждают на сайтах, посвященных макияжу и красоте. Не дают покоя сплетникам и отношения звезды. Отсутствие детей, которое долгое время было сознательным выбором актрисы, провоцирует небылицы. На днях, накануне дня рождения Евы, таблоиды вновь сообщили о ее расставании с бизнесменом, владельцем холдинга Televisa, Хосе Антонио Бастоном, счастливой женой которого Лонгория стала всего год назад.

Пока СМИ ждут официального подтверждения или опровержения этой информации, мы вспомнили, как актриса выглядела до съемок в сериале и попробовали заглянуть в будущее актрисы. Согласно прогнозу сайта in20years, через 20 лет Ева Будет выглядеть примерно так:

Фото: instagram.com