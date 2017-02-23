Популярная актриса, звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгрия всегда потрясающе выглядит. Как и все звезды, она много времени уделяет своему внешнему виду. Однако недавно она призналась, что это стоит ей немалых усилий.

В интервью телепередаче The View 41-летняя Ева призналась, что стала седой в 18 лет. «Я полностью поседела в 18 лет. У меня нет ни одного не серого волоска... Это наследственность от мамы. И поэтому я должна красить волосы каждые две недели», — признается актриса.

Как рассказала Лонгрия, сначала это давалось ей тяжело. Однако сейчас она уже привыкла и не обращает внимания на эту рутину. «Сложно бывает, кто я часто снимаюсь и много времени занимают перелеты. Тогда мне приходится прибегать к косметическим средствам для волос», — рассказала звезда. Чаще всего она использует спрей для быстрого окрашивания корней волос.

Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria) Фев 23 2017 в 10:04 PST

Фото: instagram.com, globallookpress.com