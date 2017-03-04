Певица Ники Минаж умеет эпатировать публику. Она часто выбирает яркие цвета, откровенные наряды или оригинальные аксессуары, чтобы привлечь к себе внимание. Однако на этот раз она превзошла сама себя!

На модном показе колумбийский дизайнер Хайдера Акерманна в рамках Недели моды в Париже Ники появилась в пиджаке, оголяющим одну грудь. Ее сосок прикрывала блестящая квадратная наклейка.

У черного пиджака не только открыта грудь, но и нет одного рукава. Минаж дополнила образ шортами цвета хакки и высокими сандалями-гладиаторами.

Присутствующая на показе фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер заставила смущаться Ники. «Ты такая красивая! Если бы я была такой же, как ты, я бы ходила голой», — сказала Вербер певица, отчего та засмеялась и отвела глаза в сторону.

Кажется, с той самой минуты, как появилась Минаж, гости в зале уже намного меньше обращали внимание на моделей на подиуме и все больше разглядывали наряд певицы.

Фото: instagram.com