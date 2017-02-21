Еще когда Елена Ваенга публиковала фотографии с Кубы, ее поклонники заметили: певица сильно постройнела. После возвращения из отпуска женщина устроила фотосессию, в которой предстала перед фотографом в весьма откровенном виде. «40. время сойти с ума», — написала она в своем блоге.

Совсем недавно Елена Ваенга жаловалась на лишний вес. Она мечтала сбросить несколько килограммов и, похоже, ей это удалось.

Публикация от ElenaVaenga (@vaengaofficial)Фев 19 2017 в 1:49 PST

«Красотка, как так быстро стройнеете?!», «Вот Это Да!!! Супер!!!!», «Какая вы бомбическая», «Леночка, мы тоже готовы с Вами сойти с ума», «Фигура потрясающая. Вам идет красный цвет», — восхитились фанаты этой и остальными фотографиями с сета.

Елена знает это и любит добавлять яркие краски в свой гардероб. Главной ее «слабостью» являются туфли. Те, что она взяла с собой на съемку, она получила в подарок на Кубе:

Публикация от ElenaVaenga (@vaengaofficial)Фев 17 2017 в 5:38 PST

Сейчас они с мужем отправились в ОАЭ. «Напишу странную вещь..... мне без сына и мамы тут "никак".... и я не зажралась....... я старею.......», — призналась женщина, находясь в одном из номеров Бурдж-эль-Араб.

Публикация от ElenaVaenga (@vaengaofficial)Фев 20 2017 в 12:47 PST

Фото: instagram.com