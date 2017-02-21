Еще когда Елена Ваенга публиковала фотографии с Кубы, ее поклонники заметили: певица сильно постройнела. После возвращения из отпуска женщина устроила фотосессию, в которой предстала перед фотографом в весьма откровенном виде. «40. время сойти с ума», — написала она в своем блоге.
Совсем недавно Елена Ваенга жаловалась на лишний вес. Она мечтала сбросить несколько килограммов и, похоже, ей это удалось.
«Красотка, как так быстро стройнеете?!», «Вот Это Да!!! Супер!!!!», «Какая вы бомбическая», «Леночка, мы тоже готовы с Вами сойти с ума», «Фигура потрясающая. Вам идет красный цвет», — восхитились фанаты этой и остальными фотографиями с сета.
Елена знает это и любит добавлять яркие краски в свой гардероб. Главной ее «слабостью» являются туфли. Те, что она взяла с собой на съемку, она получила в подарок на Кубе:
Сейчас они с мужем отправились в ОАЭ. «Напишу странную вещь..... мне без сына и мамы тут "никак".... и я не зажралась....... я старею.......», — призналась женщина, находясь в одном из номеров Бурдж-эль-Араб.
Фото: instagram.com