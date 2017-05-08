Оперная дива Анна Нетребко несколько дней назад улетела в Лос-Анджелес вместе со свои мужем и коллегой, певцом Юсифом Эйвазовым. В солнечной Америке супруги отметили день рождения артиста и приняли участие в концерте, посвященном 50-летию Метрополитен опере. Специально для выхода на сцену Нетребко примерила на себя образ гейши и поделилась яркими фото в своем блоге.

Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiago Май 7 2017 в 7:35 PDT

«Поздравляю Метрополитен оперу с 50 летием! Большая честь для меня участвовать в этом историческом концерте», - подписала один из снимков Анна.

Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiago Май 7 2017 в 10:27 PDT

Поклонники певицы остались в восторге от ее необычного наряда и отметили, что она легко могла бы сойти за настоящую гейшу: «Анна, какая же вы восхитительная! Всегда яркая! Талантливый человечек.», «Как красиво! И Вам очень подходит! Такую Вас обожаю!!!», «Красивая, гордая, величавая ! Не устаю восхищаться!», «Супер образ))))Анна вы красавица!».

К слову, муж Нетребко – Юсиф выбрал в качестве сценического образа наряд в египетском стиле, надев костюм фараона.

Публикация от Yusif Eyvazov. Private Page (@yusif_eyvazov_private) Май 7 2017 в 6:48 PDT

«Какой прекрасный образ!!! Вам идёт!!! Здоровья счастья благополучия удачу Вам и Вашей прекрасной семье», «Какой вы потрясающе красивый в этом образе, Юсиф!», «Лучше чем настоящий царь», - восхитились подписчики.

Фото: instagram.com