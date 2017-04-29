Анна Нетребко в своем блоге показала домашнюю фотографию. После активного дня она с мужем Юсифом Эйвазовым оделись в домашние футболки с изображением животных. «Обезьяна и бегемот желают всем спокойной ночи», — подписала снимок Анна.

Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiagoАпр 28 2017 в 4:43 PDT

Поклонники остались в восторге от такой нежной фотографии. «Вы замечательные и очень красивые...», «Юсиф, кажется, устал! С такой то зажигалочкой, как Вы!!!», «Футболочки - отпад! Веселенькие! Хозяева без комплексов, жить здорово», «Вы такие классные! Счастья вам бесконечного!», «Все из одной команды, такой сплоченный коллектив!», — пишут пользователи в комментариях.

Также фанаты отметили, что без макияжа Анна выглядит замечательно. Напомним, что Юсиф и Анна поженились в 2015 году. Сейчас они путешествуют по Канаде.