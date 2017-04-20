Вот уже несколько лет Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов борются с недугом сына. У Тьяго аутизм, диагноз мальчику поставили, когда ему исполнилось три года. Легкая форма этого заболевания, которую поставили врачи, выражается, в основном, в замкнутости и нежелании общаться. Мама с папой решились на смелый эксперимент.

Некоторое время назад мальчик ходил в специальное учебное заведение в Нью-Йорке. После переезда в Европу было решено отдать его в обычную школу. «Мы его отправили в абсолютно нормальную школу в Вене. Он туда ходит с сентября, в четвертом классе учится. Тьяго был к этому готов», — поделился Юсиф Эйвазов в недавнем интервью для журнала «ОК!».

По развитию ребенок звездной пары немного отстает от детей своего возраста, но мама и папа стараются развивать его дополнительно. Они придумывают для мальчика интересные занятия.

Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiagoАпр 17 2017 в 11:49 PDT

Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiagoМар 27 2017 в 5:49 PDT

Он также сопровождает маму и папу в путешествиях, где постоянно участвует в интересных мероприятиях.

Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiagoМар 17 2017 в 12:16 PDT

Также Анна и Юсиф поощряют увлечение мальчика музыкой, спортом. Сейчас он занимается карате. Ребенок успел выучить несколько языков: «Я говорю по-русски, по-английски и немножко "по дойч", по-испански», — удивил Тьяго учителя при поступлении.

Фото: instagram.com