Вот уже несколько лет Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов борются с недугом сына. У Тьяго аутизм, диагноз мальчику поставили, когда ему исполнилось три года. Легкая форма этого заболевания, которую поставили врачи, выражается, в основном, в замкнутости и нежелании общаться. Мама с папой решились на смелый эксперимент.
Некоторое время назад мальчик ходил в специальное учебное заведение в Нью-Йорке. После переезда в Европу было решено отдать его в обычную школу. «Мы его отправили в абсолютно нормальную школу в Вене. Он туда ходит с сентября, в четвертом классе учится. Тьяго был к этому готов», — поделился Юсиф Эйвазов в недавнем интервью для журнала «ОК!».
По развитию ребенок звездной пары немного отстает от детей своего возраста, но мама и папа стараются развивать его дополнительно. Они придумывают для мальчика интересные занятия.
Он также сопровождает маму и папу в путешествиях, где постоянно участвует в интересных мероприятиях.
Также Анна и Юсиф поощряют увлечение мальчика музыкой, спортом. Сейчас он занимается карате. Ребенок успел выучить несколько языков: «Я говорю по-русски, по-английски и немножко "по дойч", по-испански», — удивил Тьяго учителя при поступлении.
Фото: instagram.com