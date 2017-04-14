Оперная певица Анна Нетребко продолжает экспериментировать со стилем. Не так давно она поделилась весьма оригинальным способом носить «лабутены», а вчера вечером — поразила публику экстравагантным нарядом на премьере оперы «Кавалер розы».

Сегодня артистка опубликовала в своем блоге фотографии, на которых ее ноги выглядят просто бесконечными благодаря оригинальному предмету одежды модного бренда BALENCIAGA. Создается полное впечатление, что дизайнер совместил обувь и брюки, а Анна дополнила его творение объемным топом и тюрбаном PRADA.

Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiagoАпр 13 2017 в 5:49 PDT

«Анна, это вы???? Упала на пол и не могу подняться (ну от восторга КонЭчно)», «О да! О Баленсиага!!!!! Супер лук!!!!!!!», «Супер образ! Длинные ноги, шикарная, яркая!!!!», «Wow! Ноги бесконечные...Очень восхитительно!», «Какая стройняшечка стала!! Анечка, солнышко, вы что, ничего не кушайте что ли???», — восхищаются поклонники.

При ближайшем рассмотрении становится понятно, что этот эффект достигнут с помощью облегающих ноги брюк и обуви в тон:

Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiagoАпр 13 2017 в 12:21 PDT

Фото: instagram.com